﻿ 29 серпня — День Пам'яті за загиблими в Іловайській трагедії | ТБ КАПРІ

Три роки тому батальйони українських бійців потрапили в оточення під Іловайськом.
Звільнення Іловайська і Первомайська було розпочато 30 липня. Однак всі можливості вогневого ураження застосувати було неможливо, так як в містах були мирні жителі.
27 серпня більше тисячі активістів прийшли пікетувати Адміністрацію Президента, вимагаючи відправити допомогу українським бійцям, які вже п’ятий день перебували в оточенні бойовиків під Іловайськом. Як повідомив командир батальйону «Донбас», в цей же день до українських силовиків, які потрапили в оточення в Іловайську, нарешті вирушило підкріплення. Але вже 28 серпня надыйшло повідомлення, що підкріплення так і не прийшло.
Після цього один лідерів бойовиків Олександр Захарченко заявив про готовність надати гуманітарний коридор, проте висунув українським військовим ультиматум — потрібно здати все важке озброєння. Однак ніякого коридору не було. В «котлі» опинилась частина батальйону Нацгвардії «Донбас», а також батальйони МВС «Світязь», «Миротворець», «Дніпро» і «Херсон».
За даними військового прокурора України Анатолія Матіоса, в «Іловайському котлі» загинули 459 українських бійців і 429 отримали поранення. У той же час, за даними депутата ВР Антона Геращенко, під Іловайськом загинули більше тисячі чоловік. Згідно зі звітом Міністерства оборони України, вторгнення російських військ на територію України відбувалося протягом 24-29 серпня 2014 року, а загальна кількість контингенту становила 3,5 тис. чоловік особового складу, 60 танків, 320 БМД (БМП), 60 гармат, 45 мінометів. 29 серпня — оголошено Днем скорботи та пам`яті за загиблими в АТО.
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