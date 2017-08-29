﻿ 29 серпня — Горіховий спас | ТБ КАПРІ

В православ’ї існує традиція – у серпні люди відзначають три Спаса. Ці свята присвячені Ісусу Христу. Один з них у народі називають Медовим, він пов’язаний з походженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Другий, Яблучний Спас відомий у той же час як Преображення Господнє. Останній. Ці два Спаса є великими святами. Третій Спас – Горіховий, він пов’язаний з Нерукотворним Образом Спасителя. Горіховий Спас називають по-різному: Хлібний і Полотняний Спас, а також Спас на полотні.
У серпні існує багато свят, у назвах яких фігурують найменування плодів рослин, так як цей місяць – час збору врожаю. Церковні Спаси виділяють головні продукти, які є невід’ємними на столі : мед, яблука, горіхи.
Це свято – пам’ять про перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа в Константинополь. За традицією у святковий день 29 серпня люди починають збирати горіхи, розгортається торгівля полотнами.
Горіховий Спас прийнято вважати полусвятом, на відміну від перших двох великих Спасів. Так як Успенський піст закінчується перед Третім Спасом, у цей день можна відсвяткувати весело і смачно.
У це свято традиційно готують різні страви, переважно з горіхами.Також можна спекти шарлотку, пироги, торти, печива та іншу випічку, запекти яблука з горіхами, зробити козинаків. На Горіховий Спас прийнято робити салати з використанням горіхів. Варення і желе з горіхів були улюбленим стравою. Пили навіть чай з додаванням горіхів, адже це не тільки смачно, але і корисно. Попередньо горіхи освячують в храмі.
На Третій Спас відвідують православні церкви, освячують воду та їжу – хліб, фрукти і овочі і, звичайно ж, горіхи.
Колись існував такий звичай. Збирати горіхи починала сама шановна жінка в селі. Тільки після неї виходили в ліс всі інші жінки. Після збору врожаю жінки і чоловіки влаштовували гуляння до світанку. На них співали пісні, танцювали.
Спеченим у цей день пригощають хлібом не тільки членів сім’ї, але і бідних людей.
На Горіховий спас годують птахів хлібними крихтами. Вважається, що перелітні птахи, відлітаючи в теплі краї, зустрічаються з душами померлих, і сита птах передасть послання до померлих.
Третій Спас – день торгівлі і ярмарків. Продають не тільки продукти, але і тканини, з якої жінки шиють своїй наймолодший дитині одяг. Цей одяг освячують у церкві. Вважається, що такий одяг приносить здоров’я та удачу. На ярмарках обов’язково потрібно було що-небудь купити, щоб не було фінансових труднощів у майбутньому році.
Ще одна традиція на Горіховий Спас – чистка колодязів.
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