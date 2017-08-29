﻿ Іменини 29 серпня | ТБ КАПРІ

Яким форма імені Іоаким, спочатку давньоєврейського імені Йехоякім — «створений Яхве (Богом)», «затверджений, поставлений Яхве» похідне від арабського імені Хакім — «розумний», «освічений», «мислячий», «вчений», «мислитель», «мудрець» форма японського імені Акіхіто
Олександр від давньогрецького імені Александрос: алекс — «захищати» і андрос — «чоловік», «людина»
Демид від давньогрецького імені Діомедес: Діос — «Зевсов, що належить Зевсу, божественний» + медомай — «думати, дбати»
Лаврентій від римського родового імені Laurentius — «лаврентскій, житель міста Лаврент»
Ніл від давньогрецького імені Нейлос, що походить від назви річки Ніл
Степан від давньогрецького імені Стефанос — «вінок, вінець», «корона»
Яків від давньоєврейського імені Яакоб — «тримається за п’яту»
Анна від давньоєврейського імені Ханна — «милість», «благодать», «сила», «хоробрість»
Похожее