﻿ ЧОМУ КРАСНОГОРІВКА БЕЗ ВОДИ? | ТБ КАПРІ

У Красногорівку припинена подача води. Про це повідомляє Красногорівська військово-цивільна адміністрація.
«Компанія» Вода Донбасу «з учорашнього вечора за несплату знизила подачу води в місто на 80%. Таким чином на даний час води в місті майже немає» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в 2014 році, в результаті активних бойових дій у Мар’їнці був серйозно пошкоджений газопровід, через який Красногорівка забезпечувалася газом. До цього дня місто залишається без газопостачання. При цьому група військово-цивільного співробітництва «Курахово» повідомила 6 червня 2016 року про завершення прокладання газопроводу до Мар’їнці та Красногорівці. Підключити його заважають обстріли бойовиків.
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