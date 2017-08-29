﻿ У ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ЗОШ – НОВИЙ ДИРЕКТОР | ТБ КАПРІ

28 серпня було призначено нового директора шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Покровського міської ради Марина Голуб. Лідія Чекурда, яка очолювала школу до цього, звільнилася у зв’язку із закінченням терміну контракту.
Як повідомила Марина Голуб, 28 серпня на підставі наказу відділу освіти виконуючою обов’язки директора ЗОШ №33 призначена Неля Миколаєва, яка раніше працювала в цьому ж навчальному закладі вчителем французької мови.
Похожее