﻿ У ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ЗОШ – НОВИЙ ДИРЕКТОР | ТБ КАПРІ

У ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ЗОШ – НОВИЙ ДИРЕКТОР

| 29.08.2017 | Новини | Комментариев нет

28 серпня було призначено нового директора шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33. Про це повідомила в.о. начальника відділу освіти Покровського міської ради Марина Голуб. Лідія Чекурда, яка очолювала школу до цього,  звільнилася у зв’язку із закінченням терміну контракту.

 

Як повідомила Марина Голуб, 28 серпня на підставі наказу відділу освіти виконуючою обов’язки директора ЗОШ №33 призначена Неля Миколаєва, яка раніше працювала в цьому ж навчальному закладі вчителем французької мови.

 

 

 

 

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