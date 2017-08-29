﻿ У ПІДГОРОДНЬОМУ, ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ТРАВМУВАЛОСЯ ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ | ТБ КАПРІ

У ПІДГОРОДНЬОМУ, ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ТРАВМУВАЛОСЯ ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ

| 29.08.2017 | Новини | Комментариев нет

За попередньою інформацією, діти віком від 7 до 10 років бавилися на подвір’ї. За свідченням очевидців стався вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Двоє дітей у тяжкому стані були доставлені до лікарні: одна дитина — з осколковими пораненнями живота, інша — з ампутацією кінцівки. Іншим також надається медична допомога.
Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та поліцейські ювенальної превенції.

 

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