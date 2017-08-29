﻿ У ПІДГОРОДНЬОМУ, ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ТРАВМУВАЛОСЯ ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ | ТБ КАПРІ

У ПІДГОРОДНЬОМУ, ВНАСЛІДОК ВИБУХУ ТРАВМУВАЛОСЯ ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ

| 29.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

За попередньою інформацією, діти віком від 7 до 10 років бавилися на подвір’ї. За свідченням очевидців стався вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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