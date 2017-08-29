﻿ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ШАХТАРЯ: ТАКОГО ФЕЙЄРВЕРКУ У МИРНОГРАДІ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! | ТБ КАПРІ

В останню неділю серпня у Мирнограді традиційно святкують День міста і День шахтаря.
Віддаючи належне нелегкій праці гірників – яка є запорукою успішного розвитку економіки міста та України вцілому, міська влада цьогоріч організувала більш масштабні народні гуляння. Протягом дня у парку культури та відпочинку імені Гагаріна працювали дитячі атракціони чеського лунапарку, на святковому ярмарку жителі та гості міста могли придбати їжу, напої та різні сувеніри. Крім цього проходили конкурси, виставки, майстер-класи.
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