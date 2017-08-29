﻿ ПРОТЯГОМ СВЯТ ПОЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ РЯТУВАЛА ЛЮДЕЙ НА ДОРОГАХ | ТБ КАПРІ

Аби попередити трагедії, у святкові дні 23-27 серпня працівники з забезпечення безпеки дорожнього руху поліції Донецької області несли службу у посиленому режимі, приділяючи особливу увагу місцям відпочинку громадян.
На узбережжі поліцейські зупинили водія, який, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, ледь не в’їхав у «Колесо огляду», біля якого знаходились відпочиваючі з дітьми. Побачивши правоохоронців, чоловік намагався втекти.
Порушник ледь стояв на ногах та навіть не зміг пояснити співробітникам поліції, навіщо він сів за кермо у такому стані. «Я вийшов з кафе та збирався їхати додому, звідки ви з’явилися, я ж нічого такого не зробив», — обурювався водій.
За святкові дні працівниками поліції з забезпечення безпеки дорожнього руху складено 730 адміністративних матеріалів за порушення Правил дорожнього руху, з них 85 – це керування транспортними засобами у нетверезому стані.
З початку року працівниками поліції із забезпечення безпеки дорожнього руху виявлено більш 3 тисяч водіїв, які керували транспортом у стані сп’яніння.
Сідаючи за руль п’яними, вони не розуміють, що ціна їхньої самовпевненості – загублені життя людей та травмовані люди. Таких водіїв не зупиняють ані можливі трагічні наслідки їх дій, ані високі штрафи за скоєне правопорушення.
Всього з початку року виявлено 33 975 порушень ПДР. З них 5968 — порушення правил проїзду пішохідних переходів, ще 5245 водіїв керували транспортом без відповідних документів.
Виявлялись і інші порушення ПДР, які призводять до скоєння ДТП з тяжкими наслідками – порушення правил обгону, проїзду перехресть та маневрування. Крім того, складені адміністративні матеріали у відношенні 781 пішохода.
Шановні водії! Дотримуйтесь Правил дорожнього руху. Не дозволяйте собі за жодних обставин сідати за кермо напідпитку. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.
Похожее