﻿ Протягом місяця шахраї завдали шкоди громадянам майже на 120 тисяч гривень | ТБ КАПРІ

Як повідомляє Покровський відділ поліції, в рамках широкої інформаційної та превентивної кампанії правоохоронці постійно нагадають людям про вигадливих зловмисників, які видурюють гроші. Правопорушники діють за «відпрацьованими» схемами: «Ваш родич потрапив до поліції», «Ви виграли автомобіль», «Вашу банківську картку заблоковано», «Допоможу зняти родове прокляття», а також за розповсюдженими видами махінацій, а саме — інтеренет-покупки, обмін справжніх грошей на фальшиві, продаж медичних препаратів та медобладнання для лікування «будь-яких захворювань». Втрачаючи пильність, під вплив шахраїв потрапляють люди різного віку та статку.
Так правоохоронці Покровського відділу поліції в серпні 2017 року зафіксували 19 фактів шахрайства, в наслідок яких мешканці Покровська, Мирнограду, Селидового, Добропілля та Авдіївки втратили близько 120 тисяч гривень, 2 мобільних телефони та ноутбук. Ось перелік деяких конкретних випадків.
На початку місяця одразу троє чоловіків потрапили у шахрайські пастки. У Селидовому один чоловік перерахував «співробітнику поліції» 35 тисяч для того, аби той «вирішив питання» по факту ДТП, а інший постраждалий – хотів поміняти гроші і ледь сам не став учасником шахрайської ланки. А в Покровську чоловік втратив 2200 гривень «захищаючи банківську картку від заблокування». По всім випадкам правоохоронцями відкриті кримінальні провадження.
Кілька днів потому ще один 36-річний покровчанин постраждав від дій «доброзичливців». В пошуках роботи чоловік зайшов на відповідний інтернет-сайт, зв’язався із менеджером фірми-роботодавця і як тільки перерахував гроші за оформлення необхідних документів, фірма зникла разом із усіма своїми координатами.
Наступного дня вже до Добропільського, Селидівського та Покровського відділень поліції звернулися троє ошуканих громадян. Покровчанка повірила в «добрий намір» малознайомого чоловіка відремонтувати її мобільний телефон за символічну плату і як тільки засіб зв’язку опинився в руках «майстра», той безслідно зник. А в Добропільському районі та м. Новогродівка місцеві мешканці позбулися своїх заощаджень «завдяки» «співробітникам банківських установ». Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників.
А «визволення сина» та «розблокування банківської картки» обійшлися мешканцям Покровської оперативної зони в кругленьку суму. Більше 30 тисяч гривень перерахували мешканці Добропілля та Новогроівки невідомим шахраям, які телефонували постраждалим, представлялися співробітниками банку та поліції і пропонували «допомогу». В результаті – люди ошукані, гроші — втрачені.
По всім випадкам відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Робітники поліції ще раз закликають громадян бути уважними і не потрапляти «на гачок» до шахраїв:
— не поспішати перераховувати кошти невідомим особам;
— перш ніж виконувати прохання невідомих, з’ясовувати їхні особисті дані;
— самостійно передзвонювати та уточнювати місце знаходження родичів, які нібито в біді;
— якщо є хоч малі сумніви що до «прохань» невідомих чи їхніх дій — обов’язково телефонувати до поліції, аби отримати інформацію та вказівки відносно того, як діяти в такому випадку.
Такі елементарні дії допоможуть вам не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти.
До превентивної роботи поліцейських долучаються й підлітки з «Ліги майбутніх поліцейських». Діти роздають громадянам спеціально розроблені листівки-попередження, розповсюджують інформацію про шахраїв у місцях масового скупчення людей. Аби привернути ще більшу увагу до цього питання, правоохоронці розміщують інформацію про шахраїв на біл-бордах населених пунктів, розклеюють інформаційні листівки в громадському транспорті, на зупинках, магазинах, ринках.