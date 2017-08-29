﻿ З 1 ВЕРЕСНЯ ПУНКТИ ПРОПУСКУ В ЗОНІ АТО ПЕРЕХОДЯТЬ НА ОСІННІЙ РЕЖИМ РОБОТИ | ТБ КАПРІ

З 1 вересня пропуск через КПВВ на Донбасі буде здійснюватися в скороченому режимі. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
За даними відомства, пункти пропуску в зоні АТО з 1 вересня будуть працювати з 7:00 до 18:30. Зміна графіка роботи КПВВ пов’язана з питаннями безпеки, так як у вечірній час ризик обстрілів збільшується.
Прес-центр Державної прикордонної служби України: «Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздки і перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду».
Нагадаємо, до 1 вересня пункти пропуску в зоні АТО працюють з 6:00 до 20:00.
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