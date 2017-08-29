﻿ В АЛЕКСАНДРОВКЕ 1,5-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ВЫПИЛ ЯДОВИТЫЙ РАСТВОР | ТБ КАПРІ

В АЛЕКСАНДРОВКЕ 1,5-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ВЫПИЛ ЯДОВИТЫЙ РАСТВОР

| 29.08.2017 | Новини | Комментариев нет

Это случилось около 10:00 утра. Бабушка вместе с внучкой находилась дома, пока мама девочки ходила по своим делам. Ребенок был постоянно в поле зрения бабушки. Через какое то время женщина увидела в руках дитя пузырек с раствором бытовой химии. Она сразу же побежала к внучке, но остановить не успела. Девочка молниеносно поднесла емкость ко рту и выпила содержимое.

После этого бабушка сразу же позвонила детским врачам Александровской районной больницы. Медики приняли решение направить ребенка в реанимационное отделение Краматорской центральной больницы. В настоящее время ребенок находится в стабильном состояние и его жизни ничего не угрожает.

Но полицейские все же решили провести более тщательное расследование этого происшествия.

 

Розповісти
﻿

Додати коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *