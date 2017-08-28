﻿ У МИРНОГРАДІ ПРИВІТАЛИ ШАХТАРІВ ТА КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ | ТБ КАПРІ

У МИРНОГРАДІ ПРИВІТАЛИ ШАХТАРІВ ТА КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

| 28.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

26 серпня у Мирноградівідбувсяурочистийзахід, присвячений Дню міста та 70-й річницісвяткування Дня Шахтаря.У Палацікультури «Україна»  зібралисяшахтарі, ветеранипраці, представникитрудовихколективівміста, молодь.

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