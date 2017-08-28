﻿ У МИРНОГРАДІ ПРИВІТАЛИ ШАХТАРІВ ТА КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ | ТБ КАПРІ

У МИРНОГРАДІ ПРИВІТАЛИ ШАХТАРІВ ТА КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ | 28.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет 26 серпня у Мирноградівідбувсяурочистийзахід, присвячений Дню міста та 70-й річницісвяткування Дня Шахтаря.У Палацікультури «Україна» зібралисяшахтарі, ветеранипраці, представникитрудовихколективівміста, молодь. Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.