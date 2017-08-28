﻿ Гороскоп на 28 серпня | ТБ КАПРІ

Овен. Представникам даного знаку Зодіаку потрібно проявити максимальну відповідальність і пильність. Тільки за допомогою цих якостей ви зможете домогтися істотних результатів у своїй діяльності.
Телець. Благополучний в ділових відносинах день — можна домогтися значних робочих результатів. Найбільші успіхи можливі завдяки знаходженню розумних компромісів в спірних питаннях.
Близнюки. У любовних відносинах ймовірно деяке замішання. Може бути, ви занадто довго відчуваєте терпіння обранця? Постарайтеся в цей час стабілізувати своє сімейне життя або створіть сім’ю, якщо у вас її ще немає.
Рак. Зірки радять Раку зробити тимчасовий перепочинок і присвятити час собі і близьким людям. У потоці величезного обсягу роботи ви забули про те, що потрібно змінити зовнішній образ і порадувати себе обновками.
Лев. Зірки обіцяють успіхи в кар’єрі та професії. Правда, з маленькою обмовкою: починати активні дії слід тільки після ґрунтовної і серйозної підготовки.
Діва. Потрібно навчитися всюди встигати, інакше є небезпека запустити справи і замість заслуженої винагороди отримати від керівництва порцію невдоволення на свою адресу.
Терези. Терпіння Терезів конкретно «лопне», коли вони дізнаються, що їх робота залишилася без уваги. Якщо є бажання, то сміливо йдіть в кабінет до шефа і вимагайте пояснення.
Скорпіон. Можна продовжувати роботу над розпочатими проектами, доводити до розуму старі справи. Найбільш продуктивно працювати в контакті з партнерами і компаньйонами.Гороскоп Стрілець. Багато Стрільці зуміють більш активно включитися в партнерські відносини, розширити свої зв’язки і коло спілкування.
Козеріг. Зірки обіцяють Козерогу важкий день, коли потрібно буде не тільки кружляти по місту, з метою знайти роботу, а й допомагати літнім родичам.
Водолій. У вас є унікальний шанс наблизитися до своєї мети, виявивши неабиякі здібності в мистецтві переконання. Ви легко зможете перетягнути на свою сторону кого завгодно.
Риби. Вас чекає удача в бізнесі, поїздках, швидке вирішення фінансових проблем. Вірогідні несподівані зміни в кар’єрі.
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