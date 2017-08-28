﻿ В Мирнограді встановлено особу викрадача мопеду | ТБ КАПРІ

В Мирнограді встановлено особу викрадача мопеду

| 28.08.2017 | Новини | Комментариев нет

До правоохоронців звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що хтось викрав його двоколісний транспортний засіб. Поліцейські знайшли вкрадений мопед у дворі чоловіка, який займається скупкою транспорту із пробігом. Наразі встановлена особа викрадача. Тривають слідчі дії.

Як повідомляє сайт Покровського відділу поліції, під час несення служби на блокпості, співробітники Мирноградського відділення поліції отримали інформацію, що транспортний засіб, який вважається викраденим, знаходиться у дворі одного з районів міста. Виїхавши на вказану адресу, правоохоронці дійсно виявили мопед, який два місяці тому викрали невідомі. Хазяїн домоволодіння пояснив, що займається бізнесом – скуповує транспортні засоби та запчастини і нещодавно придбав мопед у невідомого чоловіка.

Показання бізнесмена будуть перевірені в ході досудового розслідування. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

 

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