﻿ В Мирнограді встановлено особу викрадача мопеду | ТБ КАПРІ

Як повідомляє сайт Покровського відділу поліції, під час несення служби на блокпості, співробітники Мирноградського відділення поліції отримали інформацію, що транспортний засіб, який вважається викраденим, знаходиться у дворі одного з районів міста. Виїхавши на вказану адресу, правоохоронці дійсно виявили мопед, який два місяці тому викрали невідомі. Хазяїн домоволодіння пояснив, що займається бізнесом – скуповує транспортні засоби та запчастини і нещодавно придбав мопед у невідомого чоловіка.
Показання бізнесмена будуть перевірені в ході досудового розслідування. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.