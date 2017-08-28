﻿ Ведеться розслідування за фактом незаконного видобутку глини | ТБ КАПРІ

Волноваською місцевою прокуратурою встановлено, що поблизу с. Ізмайловка Новоселідівської сільської ради Мар’їнського району, у напрямку м. Селидове, за межами населеного пункту ведеться незаконний видобуток глини.
За ініціативою прокуратури даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).
Проведеними заходами встановлено, що під виглядом безоплатного розроблення рову на землях запасу з відновлення стоку шахтних вод сільським головою Новоселидівської сільської ради укладені договори щодо видобутку корисних копалин державного значення, а саме – глини.
Під час санкціонованого обшуку в адміністративній будівлі Новоселидівської сільської ради вилучено відповідну документацію, яка підтверджує незаконний видобуток корисних копалин.
На теперішній час досудове розслідування, яке проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури, триває. Встановлюються усі особи, причетні до скоєння правопорушення, також призначено низку відповідних експертиз.
Прес-служба прокуратури Донецької області
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