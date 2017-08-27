﻿ 27 серпня — День Шахтаря | ТБ КАПРІ

В последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник шахтёров — самой опасной «мирной» профессии.
Президент Украины установил профессиональный праздник работников угольной промышленности Указом № 304/93 от 16.08.1993.
День шахтера впервые отличился в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил рекорд, послуживший началом стахановского движения. Специализация шахтера предусматривает работу человека на большой глубине под землей — от 800 м до 4 км. Поэтому шахтер — одна из самых экстремальных профессий в наше время, которая требует самоотверженности, чести, профессионализма, а также не терпит легкомыслия и не прощает ошибок.
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