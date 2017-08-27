﻿ Привітання Юрія Кармазіна з ДНЕМ ШАХТАРЯ | ТБ КАПРІ

З ДНЕМ ШАХТАРЯ! Вітаю кожного шахтаря і кожного члена родини шахтаря! Бажаю, щоб число виходів на роботу, число спусків в забій дорівнювало числу повернень до рідного дому! Жодноі аварії чи травмування щоб не відбувалось, кардинальної зміни відношення Держави до Вашої нелегкої справи! Щоб можновладці зрозуміли, що треба стимулювати розвиток своїх шахт, а не регіонів Африки чи Америки, щоб розвивали свої міста і села!Престижність праці шахтаря можна і треба повернути, якщо думати про відродження промисловості, про відновлення цілісності краіни після руйнівної російсько-української війни! Вірю,що відновимо і шахти, і престижність шахтарської праці, об’єднаємо всіх шахтарів Донецької та Луганської областей з шахтарями Волині, Львівщини, Черкащини, з Металургами Маріуполя, Кривого Рогу чи працівниками шахт Кіровоградщини і Дніпропетровщини — у нас спільна мета — зробити Україну Політично, Економічно, Духовно Незалежною а найбільшу цінність Держави — НАРОД — щасливим! Миру всім нам, Перемоги над агресором, Божого благословіння!
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