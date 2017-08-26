﻿ 26 серпня — День авіації України | ТБ КАПРІ

Профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации празднуется в последнюю субботу августа.
Праздник установлен Указом Президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 г.
Воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 729,8 тыс. кв. км. В Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения.
Украина — государство с полным авиационным циклом, имеющее эффективную систему государственного регулирования авиации, собственное профильное образование, предприятия самолетостроения, развитую сеть аэропортов и современную аэронавигационную систему
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