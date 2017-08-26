﻿ 26 августа — День дальнобойщика | ТБ КАПРІ

Ежегодно в последнюю субботу августа тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник — праздник покорителей дорог.
Работа дальнобойщика на первый взгляд неприметная, но это далеко не так. Во-первых, это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни, к которому очень быстро привыкаешь. Во-вторых, вам никогда не придется сидеть на месте, так как заказов на грузоперевозки всегда достаточно.
Эта профессия напрямую связана с разнообразными опасностями, но также она позволяет путешествовать и открывать новые уголки стран.
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