﻿ 26 августа — День дальнобойщика | ТБ КАПРІ

26 августа — День дальнобойщика

| 26.08.2017 | Варто знати | Комментариев нет
Ежегодно в последнюю субботу августа тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник — праздник покорителей дорог.

Работа дальнобойщика на первый взгляд неприметная, но это далеко не так. Во-первых, это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни, к которому очень быстро привыкаешь. Во-вторых, вам никогда не придется сидеть на месте, так как заказов на грузоперевозки всегда достаточно.

Эта профессия напрямую связана с разнообразными опасностями, но также она позволяет путешествовать и открывать новые уголки стран.

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