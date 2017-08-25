﻿ Іменини 25 серпня | ТБ КАПРІ

Олександр від давньогрецького імені Александрос: алекс — «захищати» і андрос — «чоловік», «людина»
Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Антон від римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького Антао — «зустрічатися, стикатися», «вступати в бій», «змагатися» або антос — «квітка»
Аркадій від давньогрецького імені Аркадіос — «аркадец, житель Аркадії (область в Греції)», а також «щасливий», «блаженний» від грецького слова «аркадос» — «пастух»
Василь від давньогрецького імені Басілейос — «царський, царствений»
В’ячеслав від давньоруських вяче — «більше, більше» + «світ», т. Е. «Найславетніший», «більш славний»
Герман від латинського germanus — «братський, близький», «єдинокровний, рідний», «справжній, істинний, справжній» один з варіантів написання і вимови древнегерманского імені Германн (Херманн) — «воїн»
Дмитро від давньогрецького імені Деметріос — «присвячений Деметрі (богині родючості)», «землероб»
Юхим від давньогрецького імені Еутюміос, що походить від слова еутюмос — «доброзичливий, прихильний, що передвіщає добро»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Ілля від давньоєврейського імені Еліяху — «мій Бог — Ягве»
Леонід від давньогрецького імені Леонідас — «подібний до лева», «нащадок лева», «син лева»
Матвій від давньоєврейського імені Матвій — «дарований Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий чоловік»
Михайло від давньоєврейського імені Міхаель — «рівний, подібний до Бога», «іспрошенний у Бога»
Микола від давньогрецького імені Ніколаос — «переможець народів»
Петро від давньогрецького імені Петрос — «камінь», «твердий», «надійний»
Сава від давньогрецького імені Саббас, що походить від арамейської саба — «старий, старець, мудрець» коротка форма давньогрецького імені Саббатіос — «субота»
Сергій від римського родового імені Sergius — «знатний», «високий»
Симон в перекладі з староєврейського — «Бог почув»
Степан від давньогрецького імені Стефанос — «вінок, вінець», «корона»
Теодор в перекладі з латинської — «дар Божий», «посланник Бога»
Федір сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) — «дарований Богом», «Божий дар»
Яків від давньоєврейського імені Яакоб — «тримається за п’яту»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Похожее