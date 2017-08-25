﻿ ЯК ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У ПОКРОВСЬКУ | ТБ КАПРІ

ЯК ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У ПОКРОВСЬКУ

| 25.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

24 серпня у Покровську святковими заходами відзначили 26 річницю  Незалежності  України. На святкування  з привітаннями завітав голова Донецької облдержадмістрації  Павло Жебрівський.

 

 

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