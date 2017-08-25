﻿ У СЕЛИЩІ ШЕВЧЕНКО ВІДКРИЛИ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК | ТБ КАПРІ

У СЕЛИЩІ ШЕВЧЕНКО ВІДКРИЛИ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК | 25.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет 25 серпня в селищі Шевченко голова Донецької ОДА Павло Жебрівський і Покровський міський голова Руслан Требушкін урочисто перерізали символічну стрічку на відкритті футбольного поля зі штучним покриттям та зробили перші удари по м’ячу. Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.