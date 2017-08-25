﻿ У СЕЛИЩІ ШЕВЧЕНКО ВІДКРИЛИ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК | ТБ КАПРІ

У СЕЛИЩІ ШЕВЧЕНКО ВІДКРИЛИ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

| 25.08.2017 | Новини, Покровськ, Сюжети | Комментариев нет

25 серпня в селищі Шевченко голова Донецької ОДА Павло Жебрівський і Покровський міський голова  Руслан Требушкін урочисто перерізали символічну стрічку на відкритті футбольного поля зі штучним покриттям та зробили перші удари по м’ячу.

 

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