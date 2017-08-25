﻿ У РОДИНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ | ТБ КАПРІ

У РОДИНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

| 25.08.2017 | Новини, Родинское, Сюжети | Комментариев нет

День Незалежності України у Родинській міській бібліотеці відзначили урочистим святкуванням, учасниками якого стали читачі різного віку та мешканці міста.

 

 

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