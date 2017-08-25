﻿ У РОДИНСЬКОМУ СПАЛИЛИ МОГИЛУ ГЕРОЯ АТО КОСТЯНТИНА ШРАМКО | ТБ КАПРІ

Вранці 24 серпня на кладовищі міста Родинське була виявлена знищена вогнем могила.
Стало відомо, що це могила українського військовослужбовця, героя АТО Костянтина Шрамко. Про це повідомив бойовий побратим Костянтина Валентин Ушич на своїй сторінці у соцмережі.
Вінки, хрест, а також фото загиблого українського воїна були спалені. Попередньою причиною пожежі назвали необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, що Костянтин Шрамко після закінчення Родинської школи, поступив в медучилище, працював фельдшером на Красноармійській станції швидкої медичної допомоги, на шахтах, після чого пішов служити в АТО — захищати рідний Донбас і Україну.
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