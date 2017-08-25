﻿ У Гродівці загинула однорічна дитина | ТБ КАПРІ

Трагедія сталася вчора, 24 серпня близько 18.00. Повідомлення про подію надійшло до Покровського відділу поліції від фельдшера.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, попередньо правоохоронці встановили, що малюк впав у відкриту зливну яму та захлинувся. Батьки в цей час перебували на подвір’ї, однак втратили пильність.
Зливну яму відкрив батько, аби викачати звідти рідину.
Встановлено, що родина є багатодітною, у ній виховуються ще 6 дітей. На обліку в соціальних службах не перебувала. Наразі з родиною працюють співробітники ювенальної превенції поліції Покровська.
За даним фактом проводиться перевірка. Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
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