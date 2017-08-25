﻿ Гороскоп на 25 серпня | ТБ КАПРІ

ОВЕН
День буде активним, ви зможете робити кілька справ одночасно.
ТЕЛЕЦЬ
Вдалий час для змін в особистому житті та нових романтичних планів.
БЛИЗНЮКИ
Будьте готовими добряче попрацювати, якщо задумали новий проект.
РАК
Сьогодні доведеться багато часу і сил витратити на розмови.
ЛЕВ
Відмовтеся від масових заходів, краще побути у сімейному колі.
ДІВА
Цікавий та емоційний день, проте не варто приймати ризикованих рішень.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні корисно проявити ініціативу, але не варто плисти проти течії.
СКОРПІОН
Не намагайтеся використовувати людей, це може зіграти проти вас.
СТРІЛЕЦЬ
Щоб не зіпсувати настрій, максимально уникайте інтриг та пліток.
КОЗЕРІГ
Будьте уважними і обачними, аби зробити правильний вибір.
ВОДОЛІЙ
Стежте за своїми висловлюваннями, щоб раптом когось не образити.
РИБИ
Можливі життєві зміни, варто уважно продумати усі свої дії.
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