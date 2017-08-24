﻿ У Покровську змінили графік маршруток | ТБ КАПРІ

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У Покровську змінили графік маршруток

| 24.08.2017 | Новини, Фото | Комментариев нет

                            ОГОЛОШЕННЯ

про внесення деяких змін до  міського  маршруту

№10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал

Звертаємо увагу мешканців міста, що починаючи з 05.08.2017 на підставі додаткової угоди до Договору від 23.03.2017 №4,  №7 відбулися зміни у розкладі руху міського маршруту за №10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал», а саме, стосовно маршруту №10 змінено кінцеву зупинку з м-н «Лазурний» на «вул. Київська», таким чином назва міського маршруту №10 «Вул.Киівська – Залізничний вокзал».

Про встановлення додаткового рейсу о 14.00 по маршруту №10 «м-н «Лазурний» — Залізничний вокзал» внесено зміни про зміну діючого розкладу руху, а саме –

графік №9:

 

Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв. Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал,

год./хв.

 Час прибуття автобуса на зупинку вул. Київська

 

 Час відправлення автобуса з зупинки вул. Київська  год./хв. Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв. Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал, год./хв.
13-58 14-00 14-26 14-30 14-58 15-04

Заступник міського голови В.В.Аржавітін

 

ОГОЛОШЕННЯ

про внесення деяких змін до міського маршруту

№8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна»

Враховуючи чисельні звертання мешканців міста Покровськ, виконавчий комітет Покровської міської ради починаючи з 19.08.2017, на підставі додаткової угоди до Договору від 26.11.2014 №20, повідомляє про зміну у розкладі руху міського маршруту за №8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна», а саме, з додаванням до нього додаткових зупинок: магазин «Лія», ринок «Лазурний», ЖЕО, ЗОШ №9, Автопарк, таким чином перелік зупинок у прямому напрямку по міському маршруту №8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна» у прямому напрямку:

  1. Вулиця Свердлова
  2. Поліклініка
  3. ТЦ «Явір»
  4. Лікарня
  5. Автопарк
  6. Вулиця Пушкіна
  7. Вулиця Пушкіна (ветлікарня)
  8. Вулиця Пушкіна (магазин «Берьозка)
  9. Вулиця Пушкіна (магазин «Для тебе)
  10. Хлібопекарня
  11. Магазин «Лія»
  12. Ринок «Лазурний»
  13. ЖЕО
  14. ЗОШ №9
  15. Автопарк
  16. Вулиця Пушкіна

Розкладу руху по міському маршруту

№8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна»

графік №1

Час прибуття автобуса на зупинку «Вул.Свердлова», год./хв. Час відправлення автобуса з зупинки «Вулиця Свердлова»

год./хв.

 Час прибуття автобуса на зупинку вул. Свердлова Час відправлення автобуса з зупинки вул. Свердлова год./хв.
7-15 7-20 7-35 7-40
7-55 8-00 8-15 8-15
8-35 8-40 8-55 9-00
9-15 9-20 9-35 9-40
9-55 10-00 10-15 10-20
10-35 10-40 10-55 11-00
11-15 11-20 11-35 11-40
11-55 12-00 12-15 12-20
12-35 12-40 12-55 13-00
13-15 13-20 13-35 13-40
13-55 14-00 14-15 14-20
14-35 14-40 14-55 15-00
15-15 15-20 15-35 15-40
15-45 15-50 16-05 16-20
16-35 16-40 16-55 17-00
17-15 17-20 17-35 17-40
17-55 18-00 18-15 18-20
18-35 18-40 18-55 19-00
19-15 19-20 19-35 19-40
19-55 20-00 20-15 20-20
20-35 20-40 20-55 21-00
21-15
Кількість оборотних рейсів — 22

Заступник міського голови В.В.Аржавітін

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