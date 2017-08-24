﻿ У Покровську змінили графік маршруток | ТБ КАПРІ

ОГОЛОШЕННЯ
про внесення деяких змін до міського маршруту
№10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал
Звертаємо увагу мешканців міста, що починаючи з 05.08.2017 на підставі додаткової угоди до Договору від 23.03.2017 №4, №7 відбулися зміни у розкладі руху міського маршруту за №10 «Мікрорайон «Лазурний» — Залізничний вокзал», а саме, стосовно маршруту №10 змінено кінцеву зупинку з м-н «Лазурний» на «вул. Київська», таким чином назва міського маршруту №10 «Вул.Киівська – Залізничний вокзал».
Про встановлення додаткового рейсу о 14.00 по маршруту №10 «м-н «Лазурний» — Залізничний вокзал» внесено зміни про зміну діючого розкладу руху, а саме –
графік №9:
|Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв.
|Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал,
год./хв.
|Час прибуття автобуса на зупинку вул. Київська
|Час відправлення автобуса з зупинки вул. Київська год./хв.
|Час прибуття автобуса на зупинку Залізничний вокзал, год./хв.
|Час відправлення автобуса з зупинки Залізничний вокзал, год./хв.
|13-58
|14-00
|14-26
|14-30
|14-58
|15-04
Заступник міського голови В.В.Аржавітін
ОГОЛОШЕННЯ
про внесення деяких змін до міського маршруту
№8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна»
Враховуючи чисельні звертання мешканців міста Покровськ, виконавчий комітет Покровської міської ради починаючи з 19.08.2017, на підставі додаткової угоди до Договору від 26.11.2014 №20, повідомляє про зміну у розкладі руху міського маршруту за №8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна», а саме, з додаванням до нього додаткових зупинок: магазин «Лія», ринок «Лазурний», ЖЕО, ЗОШ №9, Автопарк, таким чином перелік зупинок у прямому напрямку по міському маршруту №8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна» у прямому напрямку:
- Вулиця Свердлова
- Поліклініка
- ТЦ «Явір»
- Лікарня
- Автопарк
- Вулиця Пушкіна
- Вулиця Пушкіна (ветлікарня)
- Вулиця Пушкіна (магазин «Берьозка)
- Вулиця Пушкіна (магазин «Для тебе)
- Хлібопекарня
- Магазин «Лія»
- Ринок «Лазурний»
- ЖЕО
- ЗОШ №9
- Автопарк
- Вулиця Пушкіна
Розкладу руху по міському маршруту
№8 «Вулиця Пушкіна – Вулиця Свердлова – Вулиця Пушкіна»
графік №1
|Час прибуття автобуса на зупинку «Вул.Свердлова», год./хв.
|Час відправлення автобуса з зупинки «Вулиця Свердлова»
год./хв.
|Час прибуття автобуса на зупинку вул. Свердлова
|Час відправлення автобуса з зупинки вул. Свердлова год./хв.
|7-15
|7-20
|7-35
|7-40
|7-55
|8-00
|8-15
|8-15
|8-35
|8-40
|8-55
|9-00
|9-15
|9-20
|9-35
|9-40
|9-55
|10-00
|10-15
|10-20
|10-35
|10-40
|10-55
|11-00
|11-15
|11-20
|11-35
|11-40
|11-55
|12-00
|12-15
|12-20
|12-35
|12-40
|12-55
|13-00
|13-15
|13-20
|13-35
|13-40
|13-55
|14-00
|14-15
|14-20
|14-35
|14-40
|14-55
|15-00
|15-15
|15-20
|15-35
|15-40
|15-45
|15-50
|16-05
|16-20
|16-35
|16-40
|16-55
|17-00
|17-15
|17-20
|17-35
|17-40
|17-55
|18-00
|18-15
|18-20
|18-35
|18-40
|18-55
|19-00
|19-15
|19-20
|19-35
|19-40
|19-55
|20-00
|20-15
|20-20
|20-35
|20-40
|20-55
|21-00
|21-15
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|Кількість оборотних рейсів — 22
Заступник міського голови В.В.Аржавітін
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