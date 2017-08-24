﻿ У Мирнограді впав з даху чоловік | ТБ КАПРІ

23 серпня в мікрорайоні «Молодіжний» міста Мирноград зірвався з даху 64-річний чоловік при спробі вивісити державний прапор на будівлі. Численні травми виявилися не сумісними з життям.
У прес-службі Покровського відділу поліції повідомили, що у Мирнограді чоловік 1953 року народження впав з висоти понад 2,5 метра. Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого в травматологічне відділення Мірноградської центральної міської лікарні, де він невдовзі помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Розпочато розслідування.
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