﻿ Поліція встановлює обставини пошкодження могили на цвинтарі м. Родинське | ТБ КАПРІ

Сьогодні вранці на родинському кладовищі виявлена могила, знищена вогнем. На місці працює слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції та співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вранці до чергової частини Покровського відділу поліції зателефонував в.о. директора родинського кладовища та повідомив, що при обході території цвинтаря, він виявив могилу, знищену вогнем. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, експерт та співробітники ДСНС Покровська.
Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Триває перевірка.
Покровський відділ
поліції Донецької області
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