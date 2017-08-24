﻿ Гороскоп на 24 серпня | ТБ КАПРІ

ОВЕН
Домашні справи покращать настрій. Проведіть час з родиною.
ТЕЛЕЦЬ
Енергія переповнюватиме Вас. Однак не варто хапатися за все одразу.
БЛИЗНЮКИ
Сьогодні не найкращий день для пригод і ризику. Відпочивайте спокійно.
РАК
Проведіть час у великій, веселій компанії. Спілкування піде на користь.
ЛЕВ
Не забувайте про свої домашні обов’язки. Уникнете конфліктів у родині.
ДІВА
Перспектива легкого заробітку може призвести до фінансових втрат.
ТЕРЕЗИ
Сприятливий день для фізичних навантажень та спорту.
СКОРПІОН
Сьогодні не варто планувати важливих заходів. Перенесіть робочі зустрічі.
СТРІЛЕЦЬ
Варто утриматися від дискусій та з’ясування стосунків з керівництвом.
КОЗЕРІГ
Дипломатичні здібності та внутрішній спокій допоможуть у справах.
ВОДОЛІЙ
Налаштуйтеся на велике навантаження у роботі. День буде продуктивним.
РИБИ
Сьогодні не варто метушитися та проявляти занадто велику активність.
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