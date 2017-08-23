﻿ Іменини 23 серпня | ТБ КАПРІ

Афанасій від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова Атанатос — «безсмертний»
В’ячеслав від давньоруських вяче — «більше, більше» + «світ», т. Е. «Найславетніший», «більш славний»
Лаврентій від римського родового імені Laurentius — «лаврентскій, житель міста Лаврент»
Роман від латинського romanus — «римський», «з Риму», «римлянин»
Сава від давньогрецького імені Саббас, що походить від арамейської саба — «старий, старець, мудрець» коротка форма давньогрецького імені Саббатіос — «субота»
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