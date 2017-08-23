﻿ Юрій Кармазін привітав українців з Днем Прапора | ТБ КАПРІ

Дорогі українці!
Від щирого серця вітаю вас із Днем Державного Прапора України! Український народ відзначає його в переддень Дня Незалежності, і ці свята нерозривно пов’язані.
Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни, нашої перемоги над загарбником. Це символ всіх головних етапів і звершень, що сталися протягом 25 року незалежності.
Досягнення Україною реальної незалежності та її залучення до міжнародної системи поділу праці створили якісно нову ситуацію для розвитку української нації – народу з давньою та самобутньою культурою, багатою історією народу, який має значний потенціал інтелекту і духовності.
Довгий час нас переконували в тому, що Український Народ ніколи не мав державності, а значить, і своєї державної символіки.
Дух національного відродження сколихнув інтерес до національної символіки.
Наш народ не міг відкинути історичну традицію створення своєї держави під жовто-синіми знаменами. І 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державний Прапор України.
Краю, де зародилася хліборобська цивілізація, притаманні саме сині і жовті кольори. Золотаві хлібні лани і мирне ніжно-блакитне небо над ними, синя дніпровська хвиля і жовтий пісок – усе це зроду-віку складало краєвид нашої землі. Жовте – вогонь і синє – холод – два полюси буття, але водночас і два кінці осі, навколо якої це буття обертається.
Нехай ці свята додадуть нашій державі наснаги, впевненості у найкращому майбутньому, підтримають нас у повсякденні, надихають до нових успіхів у добрих справах в ім’я процвітання нашої Батьківщини!
Зі святом! Слава Україні!
З повагою, Юрій Кармазін
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