﻿ ОБЛАСНА КОМІСІЯ ПЕРЕВІРЯЛА ВИВІСКИ У ПОКРОВСЬКУ | ТБ КАПРІ

ОБЛАСНА КОМІСІЯ ПЕРЕВІРЯЛА ВИВІСКИ У ПОКРОВСЬКУ

| 23.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

23 серпня у Покровську перевіряли результати роботи по заміні

табличок, вивісок, реклами і дорожніх покажчиків на державну мову. Інспектувала міські об’єкти комісія з області.

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