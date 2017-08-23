﻿ Гороскоп на 23 серпня | ТБ КАПРІ

Гороскоп на 23 серпня

| 23.08.2017 | Гороскоп | Комментариев нет

ОВЕН У цей день необхідно справлятися зі своїм гнівом і допомагати іншим не впасти у зневіру.

ТЕЛЕЦЬ Сьогодні можна, і навіть потрібно, проявити винахідливість і поекспериментувати, але тільки на позитиві.

БЛИЗНЮКИ Рекомендую сьогодні повернутися до справи, яке раніше не виходило, і спробувати з новими силами.

РАК Настало час оновлення ви можете відчути в повній мірі і використовувати його «на повну котушку».

ЛЕВ Символ цього дня — гепард, який готується до стрибка. Замініть його на лева і сміливо йдіть до своїх цілей.

ДІВА Раджу вам згадати вираз «активна життєва позиція» і втілити його в життя.

ТЕРЕЗИ Дійте сміливіше, контролюйте себе, і отримуйте бонуси і подарунки!

СКОРПІОН Чим більше ви сьогодні зробите добрих і творчих справ, тим сильніше станете.

СТРІЛЕЦЬ Час укладати контракти, особливо довгострокові, ще не настав. Зосередьтеся на «тут і зараз».

КОЗЕРІГ Не шкодуйте сьогодні часу, витраченого на інших — ваші зусилля принесуть вам багаторазову користь.

ВОДОЛІЙ Пасивність в цей день не рекомендується нікому, а вам особливо. Проявіть силу свого характеру.

РИБИ У цей день не варто витрачати час даремно, постарайтеся ущільнити свій життєвий і робочий графіки

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