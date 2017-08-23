﻿ В Покровську з вікна випав 6-річний хлопчик | ТБ КАПРІ

Дитина з чисельними травмами доставлена до Покровської центральної районної лікарні. У відношенні батьків розпочате кримінальне провадження.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Покровського відділу поліції з приймального покою медичного закладу близько 21.00 години. Під час перевірки було встановлено, що дитина знаходилася у спальній кімнаті 4-го поверху. У цей час його 40-ріна мати, залишивши хлопчика без нагляду, готувала у кухні вечерю. Вікно було відкрите, тож хлопчик, намагаючись подивитись на вулицю, випав.
Як повідомляє Покровський відділ поліції, сусіди, які знаходились у дворі дому одразу викликали швидку медичну допомогу. Наразі хлопчик з чисельними травмами голови та переламами ребер був доставлений до лікарні. На теперішній час його стан медики оцінюють як важкий.
Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.
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