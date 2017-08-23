﻿ В Покровську зловмисники обікрали родину пенсіонерів | ТБ КАПРІ

Двоє не знайомих чоловіків прийшли до пенсіонерів і попросили їх тимчасово «взяти на збереження велику суму грошей» та пообіцяли за цю послугу грошову винагороду. Літні люди погодилися і в результаті залишилися без власних заощаджень. Зловмисників, загрожує до 3-х років позбавлення волі.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 73-річний місцевий мешканець із заявою про те, що невідомі вкрали у нього 28 тисяч гривень. З’ясувалося, що вранці в двері до постраждалого хтось подзвонив. Пенсіонер відчинив. Зайшовши до квартири, незнайомці попросили його про «дивну» допомогу, за яку пообіцяли щедро віддячити. Покровчанину потрібно було взяти на тимчасове збереження велику суму грошей, але обов’язковою умовою незнайомців було – покласти гроші в схованку, в якій пенсіонер тримає свої власні збереження. За це чоловікові було обіцяно 2 тисячі гривень і він погодився.
Як повідомляє Покровський відділ поліції, дружина постраждалого, яка в той час теж була вдома, взяла гроші незнайомців і поклала у власну схованку. Потім пенсіонери самі запропонували «гостям» попити чаю. Постраждалий пригадав, що під час чаювання один з незнайомців виходив до сусідньої кімнати, але особливої уваги пенсіонер цьому не надав. Як тільки зловмисники залишили оселю, пенсіонери вирішили перерахувати власні гроші, отримані нещодавно від продажу своєї старенької автівки та коли відкрили схованку, на подружжя чекав неприємний «сюрприз» — вона виявилася порожньою.
Відносно крадіїв правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Співробітники поліції закликають громадян бути пильними і не відчиняти двері невідомим людям та не спілкуватися із незнайомцями по телефону. Елементарні запобіжні заходи допоможуть вам не стати жертвою зловмисників і зберегти власне здоров’я та гроші.