﻿ 22 серпня в історії | ТБ КАПРІ

1485 — битва при Босворті.
1531 — молдовський господар Петро Рареш Розбитий польським військом під Гвіздцем біля Обертина.
1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї Першої навколосвітньої Експедиції вісадівся на східному узбережжі Австралии, Пожалуйста назвавши Новим Південним Уельсом й оголосів володінням брітанської корони.
1795 — у Франції Прийняти Конституція ІІІ року, что ліквідувала загальне виборча право.
1864 — підпісана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.
1868 — Христіан Генріх Фрідріх Петерс відкрів Астероїд 102 Міріам.
1910 — підпісаний Договір про Приєднання Кореї до Японії.
Похожее