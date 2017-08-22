﻿ Іменини 22 серпня | ТБ КАПРІ

Олексій від давньогрецького імені Алексіос — «захисник»
Антон від римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького Антао — «зустрічатися, стикатися», «вступати в бій», «змагатися» або антос — «квітка»
Григорій від давньогрецького грігорео — «не спати», «бути пильним», «не спляча»
Дмитро від давньогрецького імені Деметріос — «присвячений Деметрі (богині родючості)», «землероб»
Іван від давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий» від древнеіудейского Іоанн — «помилуваний Богом»
Леонтій від давньогрецького імені Леонтіос, що походить від леонтейос — «левиний»
Макар від давньогрецького Макаріос — «благославение», «блаженний», «щасливий»
Матвій від давньоєврейського імені Матвій — «дарований Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий чоловік»
Петро від давньогрецького імені Петрос — «камінь», «твердий», «надійний»
Самуїл сучасний варіант староєврейського імені Шемуель (Шмуель) — «Бог почув»
Юліан від давньогрецького іулос — «пухнастий, кучерявий» в перекладі з латинської — «з роду Юліїв», «липневий»
Яків від давньоєврейського імені Яакоб — «тримається за п’яту»
Ян польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан — «Яхве милостивий»
Аріна від давньогрецького імені Ейрене — «спокій», «світ», «спокій»
Ірина від давньогрецького імені Ейрене — «спокій», «світ», «спокій»
Марія від давньоєврейського імені Мирьям — «бажана», «гірка», «безтурботна»
Похожее