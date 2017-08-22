﻿ У ПЕРШОТРАВНЕВІЙ СІЛЬРАДІ БУРХЛИВО ВИРІШУВАЛИ ПИТАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАД | ТБ КАПРІ

У ПЕРШОТРАВНЕВІЙ СІЛЬРАДІ БУРХЛИВО ВИРІШУВАЛИ ПИТАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

| 22.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

22 серпня відбулась позачергова, 20 сесія Першотравневої сільської ради. В залі засідань присутні 11 депутатів.

 

 

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