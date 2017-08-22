﻿ Прокуратура з'ясовує обставини смертельного травмування гірника на шахті | ТБ КАПРІ

Прокуратура з’ясовує обставини смертельного травмування гірника на шахті

| 22.08.2017 | Новини | Комментариев нет

У вівторок, 22 серпня, під час виконання робіт було травмовано гірника 1979 року народження.

 

Працівник підрядної організації «Шахтне будівельно-монтажне управління №1»  під час роботи на 130 пікеті блока 10 ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» отримав смертельне травмування.

 

На теперішній час на шахті працює слідчо-оперативна група. Усі обставини загибелі гірника встановлюються.

 

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Процесуальне керівництво здійснюватиме Красноармійська місцева прокуратура.

 

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