﻿ ЗА МИНУЛУ ДОБУ У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СТАЛОСЯ ТРИ ПОЖЕЖІ | ТБ КАПРІ

ЗА МИНУЛУ ДОБУ У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СТАЛОСЯ ТРИ ПОЖЕЖІ

| 22.08.2017 | Варто знати, Новини | Комментариев нет

У Покровському районі за минулу добу сталося три пожежі. Про це повідомили в ГПСО — 9.

22 серпня в 12: 37 в пожежну частину надійшло повідомлення про те, що в селі Лисівка загорілася літня кухня. Причиною пожежі стала суха трава. В першу чергу, загорілася саме вона. Вогнем було знищено частину покрівлі та стін в розмірі 6 квадратних метрів.

Трохи пізніше, в 13: 25 в пожежну частину повідомили про те, що в селі Удачне загорівся занедбаний будинок. Вогнем була знищена сама споруда, паркан і дерева, що росли у дворі.

Вночі, в 1: 56, в пожежну частину повідомили про те, що в селі Берестки сталася пожежа. Горів сарай і сухостій біля нього.

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