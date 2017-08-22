﻿ ЗА МИНУЛУ ДОБУ У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СТАЛОСЯ ТРИ ПОЖЕЖІ | ТБ КАПРІ

У Покровському районі за минулу добу сталося три пожежі. Про це повідомили в ГПСО — 9.
22 серпня в 12: 37 в пожежну частину надійшло повідомлення про те, що в селі Лисівка загорілася літня кухня. Причиною пожежі стала суха трава. В першу чергу, загорілася саме вона. Вогнем було знищено частину покрівлі та стін в розмірі 6 квадратних метрів.
Трохи пізніше, в 13: 25 в пожежну частину повідомили про те, що в селі Удачне загорівся занедбаний будинок. Вогнем була знищена сама споруда, паркан і дерева, що росли у дворі.
Вночі, в 1: 56, в пожежну частину повідомили про те, що в селі Берестки сталася пожежа. Горів сарай і сухостій біля нього.
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