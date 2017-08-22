﻿ Гороскоп на 22 августа, вторник | ТБ КАПРІ

ОВЕН Если именно в этот вторник вы собрались в путешествие, значит правильно ощущаете вибрации Вселенной.
ТЕЛЕЦ Вы сегодня почувствуете себя настоящими хозяевами своей жизни — смело принимайте важные решения.
БЛИЗНЕЦЫ Пришло время воплощать в жизнь ваши планы, связанные с землей и недвижимостью.
РАК Общайтесь, флиртуйте, включайте все свое обаяние и пожинайте плоды своего успеха.
ЛЕВ Приготовьтесь к сюрпризам — Вам Луна приготовила день, полный прекрасных открытий.
ДЕВА Наконец-то можно уделить время полезным покупкам и актуальным обновкам.
ВЕСЫ Этот лунный день подарит вам интересную и перспективную встречу с новыми людьми.
СКОРПИОН В этот вторник вы почувствуете, что у вас гора упала с плеч, — одной проблемой станет меньше.
СТРЕЛЕЦ Встреча с единомышленниками принесет большую пользу для вас сегодня.
КОЗЕРОГ Вас ждет день, полный любви и взаимопонимания, — насладитесь этим ощущением и закрепите его в своей жизни.
ВОДОЛЕЙ Найдите себе сегодня достойную вас компанию и разделите с ними свои планы и новые идеи.
РЫБЫ Уделите сегодня основное время решению рабочих вопросов и новым договоренностям — руководство это оценит.
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