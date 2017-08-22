﻿ Гороскоп на 22 августа, вторник | ТБ КАПРІ

Гороскоп на 22 августа, вторник

| 22.08.2017 | Новини | Комментариев нет

ОВЕН Если именно в этот вторник вы собрались в путешествие, значит правильно ощущаете вибрации Вселенной.

ТЕЛЕЦ Вы сегодня почувствуете себя настоящими хозяевами своей жизни — смело принимайте важные решения.

БЛИЗНЕЦЫ Пришло время воплощать в жизнь ваши планы, связанные с землей и недвижимостью.

РАК Общайтесь, флиртуйте, включайте все свое обаяние и пожинайте плоды своего успеха.

ЛЕВ Приготовьтесь к сюрпризам — Вам Луна приготовила день, полный прекрасных открытий.

ДЕВА Наконец-то можно уделить время полезным покупкам и актуальным обновкам.

ВЕСЫ Этот лунный день подарит вам интересную и перспективную встречу с новыми людьми.

СКОРПИОН В этот вторник вы почувствуете, что у вас гора упала с плеч, — одной проблемой станет меньше.

СТРЕЛЕЦ Встреча с единомышленниками принесет большую пользу для вас сегодня.

КОЗЕРОГ Вас ждет день, полный любви и взаимопонимания, — насладитесь этим ощущением и закрепите его в своей жизни.

ВОДОЛЕЙ Найдите себе сегодня достойную вас компанию и разделите с ними свои планы и новые идеи.

РЫБЫ Уделите сегодня основное время решению рабочих вопросов и новым договоренностям — руководство это оценит.

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