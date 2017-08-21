﻿ ІЗ ЖОВТНЯ ДІЯТИМУТЬ НОВІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ НА ГАЗ | ТБ КАПРІ

ІЗ ЖОВТНЯ ДІЯТИМУТЬ НОВІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ НА ГАЗ | 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет Уряд знизив соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання цих послуг. Поделиться ссылкой:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне) Похожее Розповісти Додати коментар Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Ваш коментар:*Ім`я:* E-mail:* Вебсайт: Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой.