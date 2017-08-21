﻿ ІЗ ЖОВТНЯ ДІЯТИМУТЬ НОВІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ НА ГАЗ | ТБ КАПРІ

ІЗ ЖОВТНЯ ДІЯТИМУТЬ НОВІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ НА ГАЗ

| 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Уряд знизив соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання цих послуг.

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