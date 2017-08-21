﻿ У Покровську розшукується водій, який збив 11-річного хлопчика та зник | ТБ КАПРІ

У Покровську розшукується водій, який збив 11-річного хлопчика та зник

| 21.08.2017 | Сюжети | Комментариев нет

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 серпня. В результаті дитина була госпіталізована, водій зник. Про це повідомляє сайт Покровського відділу поліції.

 

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