﻿ У ЖОВТНІ В УКРАЇНІ ПРОЙДУТЬ ВИБОРИ ГРОМАД | ТБ КАПРІ

У ЖОВТНІ В УКРАЇНІ ПРОЙДУТЬ ВИБОРИ ГРОМАД

| 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Вибиратимуть керівництво 202 об’єднаних територіальних громадах.

 

Вибори у них призначено на 29 жовтня.

 

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