﻿ РЯТУВАЛЬНИКИ НАГАДУЮТЬ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВОДОЙМАХ | ТБ КАПРІ

РЯТУВАЛЬНИКИ НАГАДУЮТЬ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВОДОЙМАХ

| 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Останнім часом почастішали випадки загибелі людей на водних об’єктах Донецької області. Рятувальники Донеччини вважають: це пов’язано з тим, що люди поводяться непередбачливо біля водойм, забуваючи про всі існуючі правила безпеки.

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