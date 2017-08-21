﻿ Порошенко призначив нового голову СБУ у Донецькій та Луганській області | ТБ КАПРІ

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Куця новим головою СБУ у Донецькій та Луганській області
Про це йдеться у тексті указу на офіційному сайті президента.
Відзначимо, до цього Куць обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій області. На сайті президента в публікації від 5 серпня 2017 року говориться, що він пройшов люстраційну перевірку. «Встановлено, що щодо Куця Олександра Івановича, начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», — йдеться в повідомленні.