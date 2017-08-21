﻿ ДОПОМОГУ СИРОТАМ В УКРАЇНІ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ДО 23 РОКІВ | ТБ КАПРІ

ДОПОМОГУ СИРОТАМ В УКРАЇНІ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ДО 23 РОКІВ

| 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

Кабмін ввів призначення державної соцдопомоги сиротам в зв’язку зі смертю годувальника до досягнення ними 23 років.

 

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