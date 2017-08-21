﻿ В СЕЛИДОВОМУ ЧОЛОВІК ПРИНІС ДО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ «НЕБЕЗПЕЧНУ ЗНАХІДКУ» | ТБ КАПРІ

В СЕЛИДОВОМУ ЧОЛОВІК ПРИНІС ДО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ «НЕБЕЗПЕЧНУ ЗНАХІДКУ»

| 21.08.2017 | Новини, Сюжети | Комментариев нет

До Селидівського відділення поліції прийшов 39-річний мешканець м.Новогродівка та повідомив правоохоронцям, що має при собі зброю і хоче її здати. Виявилося, що чоловік проходив повз Новогродівську шахту №2, помітив у кущах пакет.

 

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